Suriname Herald verspreidt nepnieuws over leeghalen bankrekening ex-minister

PARAMARIBO, 20 jun – De Surinaamse nieuwssite Suriname Herald heeft nepnieuws verspreidt over het leeghalen van een bankrekening van ex-minister Wolf. In dit artikel dat de site op dinsdag 19 juni publiceerde, staat dat er ‘uit betrouwbare bron’ zou zijn vernomen dat er 45.000 USD was geplunderd uit Harkinbank rekeningen van de voormalig minister van Onderwijs en Volksontwikkeling.

De Hakrinbank kwam na publicatie direct met een tegenbericht: “In de media circuleert momenteel een bericht als zou een ex-minister het geld dat hij op zijn rekeningen bij de Hakrinbank aanhield, zou zijn kwijtgeraakt. Dit bericht is geheel onjuist, daar betrokkene, de heer Wolf, geen cliënt of rekeninghouder is van onze bankinstelling. ”

Ook Wolf zelf heeft vandaag verbaasd gereageerd op de berichtgeving over het leeghalen van zijn bankrekening bij de Hakrinbank. Sinds enkele dagen circuleert er een bericht op sociale media dat de bankrekening van Wolf bij de Hakrinbank zou zijn leeggehaald door een onbekende persoon. Wolf zegt dat het niet om hem gaat en dat dit bericht van Suriname Herald niet op de waarheid berust.

De Hakrinbank voegde eraan toe dat de bank werkt volgens strikte procedures waardoor risico’s goed beheerst worden. “Laat U niet van wijs brengen door kwakzalvers met een onfrisse agenda”, aldus de Hakrinbank in een persbericht.