President Ram Nath Kovind van India aangekomen in Suriname

PARAMARIBO, 19 jun – De president van India, Ram Nath Kovind, is zojuist om 17.30u (lokale tijd) vanuit Griekenland met Air India One aangekomen in Suriname. De president bezoekt Suriname met een delegatie van zeventig man. Er is een lijvig programma in elkaar gezet dat direct op dinsdagavond start. Gelijk na de ontvangst op de luchthaven is er een bloemenhulde bij het standbeeld van Mahatma Gandhi.

Het officiele gedeelte is altijd het hoogtepunt van een bezoek. In Suriname is dit op woensdag en wel de bespreking met president Desi Bouterse, de toespraak in De Nationale Assemblee en de participatie op de Internationale Yoga Dag.

De reis naar Suriname staat in het teken van het aanhalen van de vriendschapsbanden, samenwerkingsrelatie en de herdenking van 145 jaar Hindoestaanse Immigratie. Na Suriname bezoekt het staatshoofd Cuba, voordat hij huiswaarts keert.

Live verslag van Starnieuws: