Academisch Ziekenhuis in Suriname creëert noodpoli’s na instorting plafond

PARAMARIBO, 20 jun – De opruimings -en herstelwerkzaamheden op de polikliniek Oogheelkunde (Suriname Eye Centre) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) zijn in volle gang, nadat het plafond van het gebouw dinsdagnacht om drie uur instortte. Het AZP heeft nood poli’s opgezet voor cito gevallen.

Vandaag (woensdag) zal er een volledige assessment uitgevoerd worden door de architect om de oorzaak en veiligheid vast te stellen. Verwacht wordt dat zaterdag aanstaande de werkzaamheden op de polikliniek hervat zullen worden.

Ook de afdeling Dermatologie die in hetzelfde gebouw is ondergebracht, is tot nader orde gesloten. Het is niet duidelijk wanneer die afdeling weer operationeel is.