Suriname en India bestendigen zuid-zuidontwikkelingssamenwerking

PARAMARIBO, 20 jun – Suriname en India hebben de onderlinge samenwerking bestendigd. Met verschillende ministeries zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten. De ondertekening maakt deel uit van het staatbezoek van de Indiase president Ram Nath Kovind. De overeenkomsten beslaan uiteenlopende gebieden, zoals technologische steun bij de verkiezingen. Ook zal een zonne-energie project voor het binnenland worden uitgevoerd.

India heeft daarvoor twintig miljoen dollar gereserveerd. Andere overeenkomsten betreffen milieubescherming, traditionele gezondheidszorg, en ICT. Volgens de onlangs opgerichte Suriname India Chamber of Commerce & Industry, SICCI, zal het staatsbezoek verstrekkende gevolgen hebben. “Behalve de culturele banden vormt dit bezoek een stimulans voor het uitdiepen van zakelijke banden”, zegt SICCI-voorzitter Nizaad Bissumbhar, tegenover Dagblad Suriname.

Het moment is cruciaal, daar de Surinaamse economie investeringen nodig heeft. “Dit momentum kunnen wij gebruiken om Suriname verder te promoten tijdens de United Business Fair in oktober, die gericht is op bedrijven uit India. Door het staatsbezoek is Suriname op de radar geplaatst van de Indiase ondernemers”, aldus Bissumbhar. Het is ook de bedoeling dat het bedrijf FFF een overeenkomst sluit voor het ontwikkeling een palmolie-industrie.