Doneeractie voor doodzieke jonge moeder van 3 kinderen. Help mee!

AMSTERDAM, 13 jun – Eva van der Jagt, 34-jarige moeder van drie, krijgt het flink voor de kiezen. In 2014 werd bij haar baarmoederhalskanker geconstateerd en sindsdien is het allemaal veel erger geworden. De kanker is uitgezaaid en volgens artsen heeft ze niet lang meer te leven; aan het einde van dit jaar kan het over zijn! De Surinaamse vlogger Baba Tori Mang Yaga wilde iets voor haar doen en startte deze doneeractie en roept mensen op om te doneren. Het op te halen geld moet onder andere gebruikt worden voor haar uitvaart. Eva heeft namelijk geen uitvaartverzekering.

“Laten we samen Eva en haar gezin helpen. Via deze weg wil ik laten zien dan we er met elkaar zeker komen. Samen komt het altijd Goed – love” zegt Baba op de doneerpagina. “Alle beetjes zijn welkom. Uiteindelijk zijn we met z’n velen en kunnen we wat voor haar betekenen in de laatste fase van haar leven, aldus de vlogger die eerder dit jaar onderstaand gesprek met Eva had: