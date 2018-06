Oppositie vreest stiekeme ‘ontmanteling’ aluinaardefabriek

PARAMARIBO, 13 jun – De oppositie vreest dat Alcoa de aluinaardefabriek te Paranam via de achterdeur ontmantelt. De regering moet daar uitleg over geven aan het parlement, zei oppositieleider Chandrikapersad Santokhi (VHP). De regering belooft al tijden dat er informatie zal worden verstrekt over de onderhandelingen met de multinational. Steeds weer wordt het parlement in de wachtkamer geplaatst. Het duurt nu echt te lang, omdat Alcoa al stappen onderneemt.

Het heeft er veel van dat de fabriek met chemisch afval, in alle stilte zal worden ontmanteld. De oppositie vindt het geen gezonde zaak. Tijdens de vergadering over problemen in de gezondheidszorg, is ook de ‘kwestie Alcoa’ aan de orde gesteld. Parlementsvoorzitter Jennifer Simons heeft liever dat nog even wordt gewacht. De regering heeft haar beloofd een brief te zullen sturen met uitleg.

Simons vindt niet dat het parlement de ontmanteling tot agendapunt mag maken. Dat is een aangelegenheid voor de regering. Waar het parlement zich wel over mag buigen, is de Brokopondo-overeenkomst. Dit verdrag tussen Suriname en Alcoa regelt de manier waarop bauxiet gewonnen wordt. Als Alcoa wil opbreken, moet de overeenkomst worden gewijzigd. Daar beslist alleen het parlement over.