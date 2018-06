Premier Dominica bezoekt Suriname voor ‘intensivering’ betrekkingen

PARAMARIBO, 12 jun – Premier Roosevelt Skerrit van Dominica brengt een offcieel bezoek aan Suriname. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII. Skerrit zal onder meer besprekingen voeren met president Desiré Bouterse. “Het karakter van dit bezoek is onder meer gericht op het intensiveren van de bilaterale betrekkingen tussen Suriname en Dominica.” Mogelijke samenwerkingsgebieden zijn onder meer landbouw, toerisme en handel.

Ook samenwerking bij het omgaan met klimaatsverandering wordt als mogelijkheid gezien. De bedoeling is de samenwerking te intensiveren. Aan de orde komt ook een mogelijke bijdrage aan de wederopbouw van Dominica. Het eiland is in 2017 zwaar getroffen door orkaan Maria. “Suriname was één van de eerste landen in de regio die hulpgoederen heeft aangeboden aan het Caribisch gebied”, meldt het NII.

Skerrit en delegatie zullenveldbezoeken brengen aan onder meer rijst – en bananenbedrijven. Volgens het NII zullen ook gesprekken gevoerd worden over kokosaanplant en de verwerking van kokosolie. Het bezoek moet uitmonden in de ondertekening van een Memorandum of Understanding “ter versterking en verdieping van de bilaterale samenwerking.” Suriname en Dominica zijn lid van de Caricom.