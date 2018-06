Keti Koti Festival in het Afrika Museum op 23 juni

BERG EN DAL, 11 jun – Op 1 juli 1863 werd in de toenmalige Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen de slavernij afgeschaft, waarmee een einde kwam aan ruim 200 jaar slavernij. “Met het jaarlijkse Keti Koti Festival op zaterdag 23 juni in het Afrika Museum te Berg en Dal herdenken we het slavernijverleden en vieren we de afschaffing van de slavernij. Tijdens de 10de editie vieren we vrijheid, gelijkheid en verbondenheid” aldus het Afrika Museum.

Tijdens deze 10e editie van het Keti Koti Festival in het Afrika Museum wordt niet alleen stilgestaan bij het verleden, maar wordt ook gekeken naar vandaag en de toekomst. Een uitgebreid programma met o.a. live muziek, lezingen, workshops en een Caraïbische markt.

Een dag vol gedichten, optredens, workshops en muziek van o.a. Cache Royale en Black Harmony. Jetty Mathurin is aanwezig als Taante. Struin over de markt met 75 kleurrijke kramen en bezoek de grote Foodcourt met lekker eten!

Zaterdag 23 juni

Afrika Museum

Postweg 6, 6571 CS Berg en Dal