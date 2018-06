Palmolieakkoord verwacht tijdens bezoek Indiase president aan Suriname

PARAMARIBO, 11 jun – De lang verwachte palmolieovereenkomst met het Indiase FFF zit er aan te komen. Alles wijst erop dat de overeenkomst getekend zal worden tijdens het bezoek van de Indiase president Ram Nath Kovind. Volgens vicepresident Ashwin Adhin wordt alles gedaan om de administratieve en juridische ‘puntjes op de i’ te zetten. Zover is het nog niet.

Naar de overeenkomst wordt al jaren uitgekeken door FFF. Maar in Suriname is er niet weinig weerstand tegen de kaalkap die vooraf gaat aan het planten van oliepalmen. Nu is wel behoorlijk wat inspanning om het zover te krijgen. “De raamovereenkomst moet gesloten worden met partijen. We willen het in het bijzijn doen van de president van India. Maar laten we kijken hoe dat gaat”, zegt Adhin tegenover de Times of Suriname.

Een groot bezwaar vormt de strategie van FFF. Net als bij Chinese ‘investeerders’ in palmolie, wordt eerst het kappen van toe te wijzen bosgebied verlangd. Het gewonnen hout zal worden verkocht en pas dan zal worden geïnvesteerd. Hoe het ook zij, de overeenkomst lijkt min of meer in kannen of kruiken. Adhin belooft een haalbaarheidsstudie over de te verwachten milieuschade. “Wij moeten in principe alleen de grond bijdragen”, aldus de nummer twee.