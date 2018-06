Ook presentatie voetbal fotoboek Surinaamse Leeuwen in Suriname

ROTTERDAM, 11 jun – Het nieuwe voetbal fotoboek Surinaamse Leeuwen wordt volgende maand ook in Suriname gepresenteerd. Dat maakte de uitgever afgelopen weekend bekend. De initiatiefnemers zijn door de Surinaamse overheid uitgenodigd om het boek in de eerste week van juli ook officieel in Suriname te lanceren.

“Als je door de Surinaamse overheid, Surinam Airways, Courtyard Marriott Hotel en de Surinaamse voetbalbond (SVB) officieel uitgenodigd wordt om ook in Suriname een presentatie te geven van het meest exclusieve fotoboek van 2018 is dat apart en tegelijk fantastisch!” aldus iniatiefnemer Huggy Thomas op Facebook.

Het boek met spectaculaire actiefoto’s van gerenommeerd fotojournalist Guus Dubbelman (Volkskrant) en fotograaf Germaine Halfhuid (Fotostudio 422.nl) brengt voetbaltoppers met een Surinaamse achtergrond stijlvol in beeld.

Het release-event van het boek Surinaamse Leeuwen vindt op zaterdag 7 juli plaats in Courtyard Mariott Hotel – Paramaribo.