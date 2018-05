Schoolbesturen in Suriname schermen weer met herinvoering ‘ouderbijdrage’

PARAMARIBO, 31 mei – Ouders moeten maar weer bijdragen in de kosten van op religieuze leest geschoeid schoolonderwijs. Dit hebben de schoolbesturen gezamenlijk bepaald. Het is bepaald niet wat politiek Suriname wil horen. Voor de ouderbijdrage wordt als de dood gevreesd. Deze ooit als financiële aanvulling in het schoolbeheer ingevoerde maatregel, kan stemmen kosten. De schoolbesturen weten dit ook.

Het is ook waarom steeds weer geschermd wordt met het weer invoeren. Triest is dat het gebeurt uit pure noodzaak. En overlevingsdrang. Om de ouderbijdrage overbodig te maken, spring de politiek in. De scholen krijgen subsidie. De besturen van het ‘bijzonder onderwijs’, zoals het religieus getinte onderwijs genoemd wordt, willen er genoegen mee nemen. Alleen, het geld wordt vaak niet op tijd betaald.

De besturen worden gereduceerd tot de bedelstaf. Herhaalde verzoeken en brieven halen niet veel uit. “Het lijkt alsof we elke keer in dezelfde cirkel belanden voor het verkrijgen van de subsidie. We kunnen onmogelijk scholen draaien op zo’n manier”, zegt Mildred demon van het Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname. Schrale troost is dat de verkiezingen in aantocht zijn. De subsidie komt wel los.