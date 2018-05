Nieuw beleidsplan Stiwewa voor Assemblee voorzitter Suriname

PARAMARIBO, 31 mei – De voorzitter van de Stichting Ontwikkeling Winti Wai en Omgeving (Stiwewa), Robby Berghout, heeft gisteren het nieuw beleidsplan van de organisatie overhandigd aan de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) in Suriname, Jennifer Geerlings-Simons. De stichting hoopt het beleidsplan in vijf jaar tijd te kunnen realiseren voor wijken in Paramaribo – Zuid.

Stiwewa is een buurtvereniging die al ruim 34 jr bestaat en opereert in een kansarme wijk (een echte volksbuurt) ten Zuiden van Paramaribo, Winti Wai.

De parlementsvoorzitter zegt dat het prettig is opnieuw een plan te krijgen van de organisatie. Het beleidsplan is beschikbaar voor alle leden van het parlement. Echter zal dit plan ook worden besproken in de vergadering van de Vereniging van Parlementariërs voor Ontwikkeling van Kinderen en Jongeren (VPOKJ), die structureel ondersteuning geeft aan Stiwewa.