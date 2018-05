NATIN kan nu glasvezeltrainingen in Suriname aanbieden

PARAMARIBO, 12 mei – Op het Natuurtechnisch Instituut voor middelbare beroepsopleidingen (NATIN-mbo) in Suriname, beschikt men sinds kort over de juiste kennis en materialen om in eigen land glasvezeltrainingen aan te bieden, op internationaal erkend niveau. Een zeer goede stap in de ICT-ontwikkeling van Suriname.

De ICT-opleiding van het NATIN heeft al bijkans een jaar een samenwerking met de heer Arie van Duijn, een officiële Corning instructor. Vorige maand zijn 6 docenten en 5 studenten in de gelegenheid gesteld kosteloos deel te nemen aan een glasvezeltraining. De glasvezeltraining is aangeboden via het platform van SixFourteen Projects en er is gebruik gemaakt van Fibre IQ e-learning materialen.

De deelnemers hebben de training met goed gevolg doorlopen en hebben hiervoor een internationaal erkend certificaat ontvangen. De certificering is gedaan door Corning Optical Communications, een vooraanstaande Amerikaanse marktleider op het gebied van glasvezel.

De heer Arie van Duijn heeft naast het kosteloos delen van zijn expertise, verder ook namens Corning Optical Communications apparatuur van onder andere de high-end merken Corning en Fluke aan het NATIN gedoneerd om het praktijkprogramma van de ICT-opleiding te ondersteunen. Het is de bedoeling dat de glasvezeltraining in het curriculum van de ICT-opleiding wordt ingebed. Het NATIN zal dus binnenkort professionele glasvezeltraining kunnen verzorgen aan de eigen ICT-studenten.

Deze training zal ook aan het bedrijfsleven aangeboden worden. Middels glasvezelkabels kan een snellere internetverbinding gerealiseerd worden. In Suriname komt de aanleg van een uitgebreid glasvezelnetwerk nu langzaam op gang. De behoefte is groot dus is het van belang dat mensen vakkundig worden getraind.

De directeur van NATIN, de heer Sloote, is enorm verheugd met deze donatie. Temeer omdat het prijskaartje dat aan deze kwalitatief zeer hoogwaardige cursus en materialen hangt, normaliter niet binnen het budget van de onderwijsinstelling past. Nu wordt het dus toch mogelijk om mensen voor dit specifieke vakgebied een excellente opleiding te bieden die ze gewoon in Suriname kunnen volgen.