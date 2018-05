The Best of Trafassi op 1ste Pinksterdag (zondag 20 mei) in Rijswijk

RIJSWIJK, 12 mei – Op zondag 20 mei 2018, 1ste Pinksterdag, is de bekende Surinaamse formatie Trafassi live te zien in de Sir Winston Club te Rijswijk(ZH). Trafassi brengt die avond haar beste hits ten gehore en dat is swingen geblazen! Tussendoor zorgen DJ’s Senzy en special guest Meo Mania voor de lekkerste Caribische hits. Dit allemaal op de Caribbean Pinkster Party van Carifesta.NL. En kaarten zijn tijdelijk slechts €12,50 (normaal €17,50), dus haal ze snel hier.

Het feest begint zondag om 23.00u in de Sir Winston Club te Rijswijk(Zuid-Holland) en duurt tot 04.00u, want maandag zijn we vrij! De Sir Winston Music & Entertainment Club is een exclusieve en sfeervolle locatie tegenover NS Station Rijswijk. In de club wordt de heerlijke Surinaams-Javaanse catering verzorgt door Royal Java Food met heerlijke gerechten uit Suriname. En je kunt er gratis parkeren!

Carifesta staat garant voor kleurrijk publiek en lekkere Caraibische muziek, waaronder de leukste merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina hits! Het wordt weer een echte Carifesta avond zoals je van hun gewend bent, met gezelligheid, leuke mensen en altijd een topsfeer, dus haal je kaarten op tijd!