Benzine aan de pomp ook duurder in Suriname

PARAMARIBO, 10 mei – De prijs voor benzine blijft wereldwijd maar stijgen aan de pomp. De stijging is een vertraagd gevolg van de stijging van prijzen van ruwe olie wereldwijd. Ook Suriname ontkomt niet aan een prijsstijging. Vanavond wordt de GOW2 dieselprijs srd 6,20 en de GOW2 unleadedprijs srd 6,81.

In Nederland steeg de prijs van benzine in april 2018 naar het hoogste niveau sinds augustus 2015. In april betaalde de consument voor Euro95 gemiddeld 1,61 euro per liter. Bij de grote tankstations is de adviesprijs voor Euro95 vandaag op Hemelvaartsdag €1,760 per liter geworden.

Dit komt allemaal door de stijging van de prijs van ruwe olie wereldwijd. Een vat Amerikaanse ruwe WTI-olie van 159 liter werd woensdag 3% duurder en bereikte het hoogste punt in drie jaar tijd. Ruwe olie in Europa (Brent) werd in de avond 3% duurder tot bijna $78 per vat.