Minister Tsang: mijn wens is Bollywood naar Suriname te halen

PARAMARIBO, 8 mei – “Mijn wens is om Bollywood naar Suriname te halen. Ik zou graag een film willen zien van Shah Rukh Khan in de jungles van Suriname.” Dit zei minister Stephen Tsang van Handel Industrie & Toerisme, HI&T. De band tussen Suriname en India is een uitstekend vertrekpunt voor meer variatie in de economie. Suriname moet zijn economische mogelijkheden benutten. Zo’n mogelijkheid is de overdaad aan natuur.

Uiteraard komt er veel meer bij kijken. “Onze jeugd heeft veel talent, maar we missen de koers om ze de mogelijkheden en kansen te bieden. Ik hoop dat de Chamber en de Indiase ambassade ons hierin ondersteunen. Misschien is het erg hoog gegrepen, maar ik ben van mening dat als we het samen willen, wij het ook samen kunnen”, zei Tsang bij de lancering van de Suriname India Chamber of Commerce and Industry.

Suriname heeft behalve natuur ook een grote variatie aan culturen. Daar moet veel meer uitgehaald kunnen worden. Onder andere de entertainmentindustrie zou naar een hoger niveau getild kunnen worden. “Daarom zijn er reeds plannen en initiatieven die we willen invoeren. Voor wat betreft cultuur, merken we dat we in Suriname heel veel jong talent hebben”, aldus Tsang.