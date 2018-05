Lezing, columns en gesprek i.v.m. Edgar Cairo’s 70ste verjaardag

AMSTERDAM, 4 mei – Op 7 mei aanstaande zou de in Suriname geboren schrijver Edgar Cairo 70 jaar zijn geworden. Met zijn ‘provocatieve’ columns in de Volkskrant, met zijn romans, theater en poëzie stelde hij al in de jaren ’80 zowat alle thema’s aan de orde, die in recente debatten over blackness, Zwarte Piet, herdenken van het koloniale verleden, white innocence ook aan de orde komen.

Cairo overleed in november 2000 op 52-jarige leeftijd. Op zondag 6 mei wordt stilgestaan bij Edgar Cairo’s 70ste verjaardag met als thema ‘Ontworteld op de akker van de wereld’. Wat is Cairo’s legacy voor de jonge schrijvende generatie van nu? Een lezing, columns, een tafelgesprek bij het Perdu Theater in Amsterdam.

Met: Dean Bowen (net gedebuteerd met Bokman), Esther Duysker (bewerkster Black Othello), Henna Goudzand Nahar (laatste jeugdboek De vrolijkste verjaardag van Sinterklaas), Michiel van Kempen (voorzitter Edgar Cairo Stichting), Chris Polanen (onlangs gedebuteerd met de roman Waterjager) & filosoof en uitgever Matthijs Ponte.

Datum: zondag 6 mei van 14:00 tot 17:00

Locatie: Perdu, Kloveniersburgwal 86, 1012 CZ Amsterdam

Tickets beschikbaar:Perdu Theater

Aanvang: 14:00 uur

Deuren open: 13:30 uur

Entree: 9 / 6 euro (korting)