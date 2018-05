Vrouw vindt kakkerlak in Saoto soep van Chinees restaurant

AMSTERDAM, 4 mei – Een ietwat onsmakelijk bericht: een Surinaamse vrouw uit Amsterdam kreeg gisteren de schrik van haar leven toen ze een net gekochte Saoto soep wilde nuttigen. Ze haalde de soep bij restaurant Kam-Yin vlakbij Amsterdam CS. Net voor ze een hap wilde nemen zag ze een kleine kakkerlak in de hoek van haar Saoto drijven. Uiteraard verloor ze haar eetlust en haar collega gooide het voorval meteen op Facebook.

“Hoeveel soep is er uit dezelfde pan verkocht? Hoeveel mensen hebben ongewenst extra vitamine K genuttigd? Hoeveel kakkerlakken hebben een duik genomen in dit kruidige bad? Hoe zit het met de hygiene in dit restaurant als dit soort ongedierte in het eten van je klanten beland?” zijn vragen die hij daarbij stelt.

Het is overigens niet de eerste keer dat iemand klaagt over dit restaurant. Eerder had een klant ook een recensie geplaatst, ook over een kakkerlak:

Bekijk het onsmakelijk filmpje ook op Facebook: