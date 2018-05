Politie houdt man aan die betrokken zou zijn bij zeeroof Suriname

PARAMARIBO, 3 mei – De politie in Suriname heeft vandaag een man aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij de zeeroof afgelopen vrijdag. De man werd te Nieuw Amsterdam door vissers aangehouden en overgedragen aan de politie. De vissers zijn ervan overtuigd dat deze man betrokken is bij de brute roofovervallen op zee waarbij 16 vissers vermist werden. Onderzoek zal uitwijzen als de man zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan de strafbare feiten.

“He is a killer and a murderah! zeggen de vissers overtuigd. Hij staat bekend als een geweldenaar en is naar hun zeggen al sinds 2000 bezig met zee-roven. Wanneer ik hun vraag hoe ze zo zeker zijn dat hij betrokken is bij de recente roofovervallen, geven ze aan dat hij zich bevond op de boot van de ‘wanted captain’. Echter wordt niet duidelijk wie deze ‘wanted captain’ is” aldus de Surinaamse verslaggeefster Gail Eijk hierover.

Eén van de vissers trok zijn shirt omhoog en toonde haar de littekens die hij heeft overgehouden van kapverwondingen die dezelfde verdachte hem jaren geleden toegebracht. De man werd overgedragen aan de politie en onder gejoel weggebracht.