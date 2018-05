Nieuw in Nederland: voor iedere huidskleur een pleister

AMSTERDAM, 4 mei – Hoezo bestaan er alleen ‘witte’ pleisters in Nederland? Dat vroeg het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) zich af. Zij lanceerde daarom in samenwerking met Koninklijke Utermöhlen NV een set huidskleurige pleisters, dat wil zeggen voor iedere huidskleur een pleister.

“Iedereen is gelijk, maar niet iedereen is hetzelfde. Niet iedereen heeft dezelfde huidskleur en wij vinden dat iedereen de pleister moet kunnen plakken van zijn of haar keuze. De pleisters dienen ook ter ondersteuning van gezondheidsinitiatieven in Afrika. Met het kopen van déze pleisters help je niet alleen jezelf of iemand in je buurt aan gezondheid, maar ook nog een ander, in Afrika!” aldus het NASF.

De HeltiQ Het Grotere Verband pleisters is een set in zes verschillende huidskleuren met in totaal 24 pleisters. Ze zijn vanaf vandaag verkrijgbaar online bij AH, de Onlinedrogist en bij drogistplein en in de winkel bij Etos, Trekpleister en DA drogisten voor de adviesprijs van €3,99.

De nieuwe pleisters zijn een primeur voor Nederland, maar mondiaal gezien niet. Het Amerikaanse bedrijf Tru-Colour Bandages brengt al geruime tijd pleisters in de tinten light, medium en dark op de markt.