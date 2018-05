Spoed vergadering douanebond Suriname na vervanging leiding

PARAMARIBO, 2 mei – De douanebond in Suriname heeft een spoed algemene vergadering bijeengeroepen op woensdag 2 mei. Aanleiding hiervoor is het op non-actief stellen van de douane leiding dinsdag, in opdracht van het ministerie van Financiën. De vorige leiding waaronder een viertal douanerechercheurs is op 1 mei gevraagd haar functie ter beschikking te stellen.

In opdracht van het ministerie is er een nieuw managementteam aangetreden, dat wordt geleid door oud douane inspecteur August van Lobbrecht. Het nieuwe managementteam bestaat volgens minister Hoefdraad uit een aantal oud ervaren douanefunctionarissen en zal belast worden met de totale reorganisatie van de Douane.

Waarom het management van de douane in Suriname vandaag per direct op non-actief is gezet, is niet bekend gemaakt. De spoed algemene vergadering zal woensdagochtend om 08.00u(lokale tijd) plaats vinden.