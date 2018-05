Kotomisi Grand Gala R’dam: kick off van 155 Jaar Keti Koti

ROTTERDAM, 2 mei – Op zondag 27 mei 2018 vindt Kotomisi Grand Gala 2018 plaats in Theater Zuidplein te Rotterdam. De 2e editie van Kotomisi Grand Gala vormt de kick off van een reeks activiteiten in Rotterdam rondom 155 Jaar Keti Koti in Suriname. De geplande activiteiten zijn verschillend van aard. Educatieve culturele overdracht, eerbetoon aan de voorouders en het Keti Koti Festival Rotterdam zowel feestelijk als ondernemend.

Tijdens Kotomisi Grand Gala 2018 staat de ontwikkeling van de koto in al zijn grandeur, centraal. NAKS NL presenteert diverse aspecten van dit stuk Afro-Surinaams cultureel erfgoed. Het wordt een Koto Fashion Parade. Deze parade wordt muzikaal begeleid door twee populaire kaseko bands Sabakoe en Keti Koti Poku Band. Ook het vouwen van de bijbehorende hoofddoek bij de koto – de angisa – komt middels een demonstratie aan bod.

Een ander onderdeel is de Wojo Caribe met kunstnijverheidsartikelen, lekker Surinaams eten, cadeau artikelen van Lobi Sranan, Afrikaanse stoffen, boeken, networking business, presentatie van diverse non-profit organisaties, foto shoot en veel meer. Tijdens de Kotomisi Grand Gala houdt Clifton Braam het publiek de spiegel NL-SU voor. Tot slot zal Weti Dofi, een mix van jonge en ervaren kawina-muzikanten, het gala afsluiten.

Multi disciplinair kunstenaar Dino Burnettis zal als master of ceremony van Kotomisi Grand Gala optreden.