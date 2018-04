Surinames minister van Justitie: veiligheidsgevoel samenleving moet terug

PARAMARIBO, 24 apr – Minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie wil er alles aan doen om de misdaad op straat en in de huizen terug te dringen. Daartoe zijn inmiddels al enkele stappen ondernomen. Onder meer moet de reactietijd van het Korps Politie Suriname aanmerkelijk worden verkort. Er zullen nog meer maatregelen worden getroffen. Het zal wel enige tijd vergen.

Er moet regekening mee worden gehouden dat er veel werk aan de winkel is. “Het veiligheidsgevoel bij de samenleving moet weer worden geactiveerd, gewaarborgd en gehandhaafd, want daar gaat het uiteindelijk om. Planmatig zullen we de zaken die nu niet naar behoren worden uitgevoerd, herstellen. We maken allemaal deel uit van deze samenleving”, zegt Getrouw tegenover de Times of Suriname.

Iedere burger heeft er gewoon recht op zich veilig te kunnen voortbewegen, op straat of thuis. “Wij moeten onze dagen veilig kunnen doorbrengen, zonder dat we de vrees hebben dat we betrokken raken bij een overval. Wij mogen zeggen dat deze soort gevallen geminimaliseerd zijn, totdat we tot de uiteindelijke uitvoering zullen geraken”, aldus Getrouw. Andere ministeries en ook burgers zullen betrokken worden.