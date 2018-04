Wereld Malaria dag: Suriname malariavrij in 2021!

PARAMARIBO, 24 apr – Morgen, woensdag 25 april 2018, is het Wereld Malaria dag en staan we extra stil bij de noodzaak om malaria te elimineren in Suriname en de rest van de wereld. Het Wereld Malaria Dag thema dit jaar is, “Klaar om malaria te verslaan”. Met dit thema in gedachte willen we hiermee het belang benadrukken om ons als gemeenschap in te zetten en te verenigen om het gemeenschappelijke doel van een wereld zonder malaria te behalen.

Country Coordinating Mechanism Suriname (CCM Suriname) zet zich in voor het bestrijden van malaria, aids en tuberculose in Suriname. CCM Suriname is opgericht in 2002 als een centraal onderdeel van The Global Fund en verantwoordelijk voor het ontwikkelen, aanvragen en indienen van subsidieaanvragen gebaseerd op nationale behoeften en prioriteiten.

Met behulp van CCM Suriname (Country Coordinating Mechanism Suriname) is er sinds 2002 reeds negen miljoen US-dollar besteed aan Malariabestrijding in Suriname. CCM Suriname heeft in maart 2018 goedkeuring gekregen van The Global Fund voor het nieuwe Malaria project “Op weg naar malaria- eliminatie: uitbreiding van testen, volgen en behandeling in mijngebieden” van ruim 2 miljoen US-dollar. Dit project is sinds april 2018 van start gegaan en zal drie jaar duren. Het project zal, net als voorgaande jaren, worden uitgevoerd door het Ministerie van Volksgezondheid.

Het huidige project “Op weg naar malaria-eliminatie: uitbreiding van testen, volgen en behandeling in mijngebieden” is gebaseerd op het nationaal malaria-strategisch plan van Suriname en is gericht op de beheersing en mogelijke eliminatie van malaria in Suriname.