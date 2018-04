Jörgen Raymann weer een stap verder in ‘It Takes 2’

HILVERSUM, 22 apr – Eind vorige maand startte het derde seizoen van het Nederlandse televisieprogramma ‘It Takes two’. Een van de deelnemers is de Surinaams-Nederlandse cabaretier Jörgen Raymann. Gisteren zette hij samen met de in Suriname geboren zangeres Ruth Jacott de studio op z’n kop met het nummer ‘Sèki Marinda’. Zijn optreden was goed genoeg om door te gaan naar de volgende ronde.

“Ik werd gevraagd en ben nu op een leeftijd dat het leuk is om nog dingen te doen die je anders nooit zou doen, dus heb ik ja gezegd” aldus de 51-jarige cabaretier over zijn deelname aan het programma. It Takes 2 is volgens Raymann anders dan zijn eigen shows. “Ik heb theatershows gedaan in grotere zalen dan dit, maar dan doe je een liedje dat je tot in den treure kan oefenen. Als ik bij mijn eigen band te laat begin, passen zij zich gewoon aan. Als je hier fout gaat, mag je niet stoppen. Dan begin ik daardoor in m’n hoofd te malen en dan gaat het helemaal fout. Ik heb nu geleerd dat los te laten” zegt hij.

Bekijk het optreden van Jörgen Raymann samen met Ruth Jacott: