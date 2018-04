‘Suriname moet meer politieke wil tonen tegen drugshandel’

PARAMARIBO, 18 apr – Suriname moet meer politieke wil tonen tegen de drugshandel. Dit stelt voorzitter Angelic del Castilho van de buitenparlementaire politieke partij DA’91. Het recent uitgebrachte rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de roep om gericht beleid. “Hieronder valt ook het grote belang van het hebben van een president zonder strafblad”, zegt Del Castilho.

Met gericht beleid kan internationale hulp worden ingeroepen. Ook kunnen lokale instituten als de justitie worden versterkt. “Echter, het belangrijkste is dat de drugs die gevonden worden, daadwerkelijk worden vernietigd op een wijze die transparant en volgbaar is en dat de daarbij behorende onderzoeken conform de wet worden afgehandeld”, zegt Del Castilho tegenover Dagblad Suriname. Transparantie lijkt nu zoek.

Toch zijn politieke wil en kredietwaardigheid minstens even belangrijk. Het Amerikaanse rapport bevestigt het allemaal. “Het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar voor de aandachtige lezer is het helder dat er een verband wordt gelegd tussen het cv van de president en aan hem gerelateerden, die betrokken zijn of zijn geweest op het hoogste regeerniveau in ons land en de grensoverschrijdende drugscriminaliteit”, aldus Del Castilho.