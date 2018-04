New Sensa Band brengt eerste CD uit en wil naar Suriname

AMSTERDAM, 18 apr – De jongeren kasekoformatie ‘New Sensa Band’ uit de Bijlmer( Amsterdam), winnaar van de eerste Henry Ceder Award, heeft zijn eerste CD uitgebracht. Het album heet ‘Ten Ten Boto’ en bevat zeven songs. De CD zal ook in Suriname te verkrijgen zijn.

New Sensa Band is winnaar geworden van het 3e Bigi Poku Concours in de Bijlmermeer Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 21 april is de groep ook live te bewonderen bij de vierde Bigi Poku Concours. Een vurige wens van New Sensa is om in Suriname te mogen optreden in december met Kerst en Owru Yari aldus bandleider Fulgencio Blank.

Het winnen van de Henry Ceder Award is volgens Blank heel belangrijk geweest, omdat de prijs naar een zanger is vernoemd die een grote legende was. “En wij zijn de eerste kaseko band die de naam hoog mogen houden”, vult hij aan.