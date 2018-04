‘Rol voor China bij herstel en uitbreiden Surinaamse economie’

PARAMARIBO, 16 apr – Voor China is een belangrijke rol weggelegd bij het herstellen en uitbreiden van de Surinaamse economie. Dit zei minister Gillmore Hoefdraad van Financiën tijdens een oriëntatieconferentie van een delegatie uit de Chinese provincie Hunan. Dat de delegatie interesse heeft in meerdere soorten economische activiteiten, komt goed uit. Suriname wil meer variatie brengen in zijn economische bedrijvigheid. De focus op mijnbouw is al lang niet voldoende meer.

Daarom wordt uitgekeken naar investeringen in andere branches. “China is Suriname‘s grootste ontwikkelingspartner. Over de afgelopen veertig jaren heeft Suriname profijt mogen trekken van leningen, technische ondersteuning en schenkingen vanuit China voor huisvesting, verbetering van wegen en hulp voor militairen en politie”, zei Hoefdraad. Daarom wordt ook gerekend op China bij het optrekken van de economie.

De regering is zich bewust van de inspanningen die gepleegd moeten worden. “Voor Suriname is momenteel de diversificatie van de economie belangrijk”, aldus Hoefdraad. Het inkomen uit andere bronnen dan mijnbouw krijgt extra aandacht. De economie moet zodanig beter dat prijsschommelingen veel minder zwaar inslaan. Met de delegatie is een overeenkomst getekend voor samenwerking op het gebied van handel en investeringen.