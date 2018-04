Belangstelling voor Masala Doks wedstrijd Suriname neemt toe

PARAMARIBO, 10 apr – Suriname heeft ook een eigen Duck Curry Competitie. Dit jaar werd de wedstrijd voor de elfde keer gehouden en vond plaats op 8 april. De organisatie ligt in handen van Lions Club Parwani. Tijdens het culinaire evenement waar een 20-tal personen tegen elkaar zullen opnemen werd bepaald wie de beste masala doks in Suriname kan bereiden.

Suriname is niet het enige land waar deze wedstrijd gehouden wordt. In Orlando (VS) bijvoorbeeld werd de Duck Curry Competition vorig jaar voor de twaalfde achtereenvolgende keer gehouden en in New York voor de zesde keer. Ook in Guyana en Trinidad is dit culinair festijn bijzonder populair.

De belangstelling voor de Duck Curry Competition van Suriname neemt volgens organisator Lions Club Parwani elk jaar weer toe. Dat is te merken aan het toenemend aantal bezoekers en het enthousiasme voor deelname.