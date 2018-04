Camerabeelden Surinaamse luchthaven in beslag genomen in drugszaak

PARAMARIBO, 10 apr – De ruim zestig kilogram cocaïne die is aangetroffen in een bagagecontainer, moest op een vliegtuig worden geplaatst van de KLM. Het toestel werd klaargemaakt voor de vlucht van Suriname naar Amsterdam. Het beladen is sinds kort een aangelegenheid van Surair, een dochterbedrijf van de SLM. De politie heeft camerabeelden in beslag genomen. “Het is een aangelegenheid van de Surinaamse autoriteiten, dus het betreft niets van de KLM”, zegt KLM country manager Alexander van de Wint.

De politie onderzoekt de zaak nauwgezet. Alle handelingen rond de belading worden door veiligheidscamera’s vastgelegd. “Iedereen die toegang heeft tot de bagagecontainers op de luchthaven zou als mogelijke verdachte gezien kunnen worden in deze zaak. Het is daarom moeilijk te zeggen wie de daders zijn. Echter, het beladen wordt met alle nauwkeurigheid gedaan”, zegt een informant tegenover de Times of Suriname.

Het gaat dus vooral om veiligheid en accuratesse. “Daarom wordt het hele proces van het beladen streng in de gaten gehouden en is alles continu te volgen op camerabeelden. In het belang van het onderzoek heeft de politie intussen de camerabeelden opgevraagd en nu zal worden nagegaan of te zien is hoe de drugs in de bagageruimte terecht zijn gekomen”, aldus de informant.