‘Suriname heeft geen voordeel aan relatie met Equatoriaal-Guinee’

PARAMARIBO, 10 apr – Suriname heeft geen voordeel aan de relatie met het Afrikaanse Equatoriaal-Guinea. Dit stelt Dew Sharman, VHP-parlementariër en lid van de parlementaire commissie die het wetsvoorstel heeft voorbereid. Het wetsvoorstel moet de samenwerkingsovereenkomst bekrachtigen die in 2012 is getekend. De oppositie, inclusief dus de VHP, ziet er het nut van niet in.

Het mag eigenlijk niet verbazen dat de overeenkomst pas na ruim vijf jaar op de agenda verschijnt van het parlement. De samenwerking behelst een reeks gebieden, vanaf onderwijs tot kennisoverdracht over mijnbouw. Gezondheidszorg, sport en telecommunicatie maken ook deel uit van het akkoord. Ook samenwerking op cultureel gebied wordt bestreken.

“Ik kom op de vergadering uitgebreid terug op deze kwestie, maar het staat nu al vast dat, dat land Suriname niets te bieden heeft”, zegt Sharman tegenover de Ware Tijd. Ook heeft hij zijn bedenkingen over het internationale imago van Equatoriaal-Guinea. Het is overigens maar zeer de vraag wat er in de afgelopen jaren aan samenwerking tot stand is gekomen.