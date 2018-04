Ondernemer in Suriname bezwijkt aan schotwonden na aanslag

PARAMARIBO, 4 apr – Een ondernemer is in het ziekenhuis bezweken aan schotverwondingen. Dit meldt de Times of Suriname. De man die actief was in de lokale visserij, stond met anderen te praten voor zijn woning aan de Kashmirstraat in Paramaribo. Op gegeven werd vanuit een voorbijrijdende auto geschoten op zowel de ondernemer als een arbeider. Er werden ruim tien schoten gelost, volgens ooggetuigen.

Slechts het duo werd geraakt. Beiden werd overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de krant is de schutter herkend als een bemanningslid van een vissersvaartuig. Het vaartuig pleegt aan te meren bij een steiger van een visopkoper tegen wie de beschoten ondernemer onlangs een klacht bij de politie indiende. Volgens de ooggetuigen is de schutter herkend aan de tatoeages op zijn lichaam.

De ondernemer had bij de politie verklaard dat hij met de dood was bedreigd. De visopkoper zou gedreigd hebben de woning van de ondernemer te zullen doorzeven. Hijzelf zou worden doodgeschoten. Enkele dagen later werd een overval gepleegd op een vissersboot van het slachtoffer. De boot van de overvallers werd aan het registratienummer herkend als bezit van de visopkoper.