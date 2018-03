Rolstoelenproject voor Jeugdige Gehandicapten in Suriname

Het tweede rolstoelenproject van de Kerk van Jezus Christus, in samenwerking met de Stichting Trainingsprojecten voor Jeugdige Gehandicapten in Suriname (TGJ), is onlangs afgesloten met de certificaten aan negentien personen. De cursisten hebben vaardigheden opgedaan hoe op de juiste manier om te gaan met een rolstoel, en hoe die indien nodig te kunnen repareren. Deze training duurde van 19 tot en met 22 maart. Bij de afsluiting van het project in de Kerk van Jezus Christus aan de Franchepanestraat, heeft de gemeente 330 rolstoelen geschonken aan TGJ: