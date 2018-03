Kunstuitwisselingsproject Suriname en Duitsland

24 maart 2018 | |

Op vrijdag 23 maart ging het Impulse: Suriname-Germany Connection ‘Brokopondoproject’ 2018 van start met de opening van een groepstentoonstelling in de gallery van Stichting G-Art Blok; Contemporary Art & Studios. Het is een initiatief van de FVAS (Federation of Visual Artists in Suriname) en onderdeel van een kunstuitwisselingsproject tussen Suriname en Duitsland. De tentoonstelling duurt tot en met 16 april.

Aan dit project is er een lange tijd van voorbereiding voorafgegaan. Via het Directoraat Cultuur kwamen de Duitse kunstenaars alsook de organisatie Das SEEWERK met de FVAS in contact. Dit contact ontstond in maart 2016 en resulteerde in een tentoonstelling van de twee Duitse beeldende kunstenaars Anatol Hertzfeld en Frank Merks in de gallery van de Stichting G-Art Blok. In de tentoonstelling “Die Reize Nach Suriname” stonden er voornamelijk kunstwerken uit walaba-hout vervaardigd. Dit hout is afkomstig uit het Brokopondo-stuwmeer voornamelijk geëxporteerd naar Duitsland.

In navolging van dit succes is nagegaan of er een uitwisselingsproject met Suriname kon worden ontwikkeld met meerdere kunstenaars en groot van opzet. Deze week wordt er een delegatie van 10 personen/kunstenaars van de organisatie Das Seewerk verwacht, waarbij de FVAS en Stichting G-Artblok als partners in Suriname optreden. Het eerste deel van dit uitwisselingsproject start in Suriname. Eind augustus van dit jaar vertrekt een grote groep FVAS-leden richting Moers, Duitsland voor het finale deel van dit project.

Op zondag 15 april wordt in het Openluchtmuseum Fort NieuwAmsterdam een andere tentoonstelling geopend. Enkele grote kunstwerken die door de kunstenaars uit beide landen gezamenlijk vervaardigd worden gedurende het Duits bezoek zullen tijdens deze tentoonstelling te zien zijn. De kunstwerken in de openlucht blijven voor een langere periode staan in het Fort Nieuw-Amsterdam en worden daarna geschonken aan het Openluchtmuseum.

De FVAS organiseert niet alleen gemeenschappelijke projecten en activiteiten voor haar leden in Suriname, maar kijkt ook buiten de grenzen. In 2017 ging de FVAS naar Guyana en daarvoor zijn Barbados, Trinidad & Tobago en Curaçao bezocht. In het 4e kwartaal van dit jaar viert de FVAS haar 20-jarig bestaan.