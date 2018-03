Suriname uitgenodigd voor Robotics competitie in Mexico

2 maart 2018 | |

Suriname is uitgenodigd om wederom deel te nemen aan de FIRST Global Robotics competitie die dit jaar wordt gehouden in Mexico City, Mexico. Het doel van deze competitie is om meer jongeren geinteresseerd te krijgen in STEM educatie (Science, Technology, Engineering and Math) en Robotics voor het gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor uitdagingen waarmee onze planeet kampt. Het thema voor dit jaar is ‘Energy Impact’. De competitie is duurt van 15 tot en met 18 augustus 2018.

In Augustus van het vorig jaar wist Suriname zich te plaatsen op plek 49 op de lijst van 163 deelnemende landen. Bekende landen zoals Amerika, het organiserend land, en Nederland eindigden respectievelijk op plek 141 en 139. Drie Surinaamse jongeren (Ivana Codrington, Ayan Jhagroe en Shayant Sital) wisten met hun zelfgebouwde robot Sweef Teki onder technische begeleiding van Daniel Lachman (direkteur van het Instituut for Graduate Studies and Research) deze prestatie te behalen. Met bijna drie maanden intensive voorbereiding en de ondersteuning van ongeveer 10 vrijwilligers, hebben de jeugdigen getoond, dat op het gebied van STEM educatie, Surinaamse jongeren het redelijk goed kunnen doen.

Suriname’s deelname wordt wederom gecoordineerd door stichting Young Help Suriname(YHS), o.l.v Ashna Mahepal, die in 2016 één van de 5 geselecteerde Surinamers was, in de Young Leaders of the America’s Initiatief (YLAI) van voormalig VS president Barack Obama.

Om de deelname van het team uit Suriname mogelijk te maken is Stg. YHS opzoek naar sponsors en partners. Geïnteresseerden worden gevraagd om contact te maken op het email adres: younghelpsuriname@gmail.com (cc. naar ashna.mahepal@gmail.com) onder vermelding van het onderwerp ‘FG Robotics 2018’. Voor meer informatie over de competitie kan men de FIRST Global website en de YHS website bezoeken.

(FOTO: deelname Suriname aan de Robotics competitie in 2017/credits: Stg. Young Help Suriname)