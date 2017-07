Suriname in top 50 op de FIRST Global Robotics Challenge 2017

22 juli 2017 | |

Het Suriname Robotics team is op 19 juli rond 11.40 p.m. geland op de J.A.P Luchthaven na een succesvolle deelname aan de inaugurale FIRST Global Challenge. De H2O Flow games zijn gehouden in Washington D.C’s grootste concert hal, DAR Constitution Hall, in America. De 3 tieners (Ivana Codrington, Ayan Jhagroe en Shayant Sital) hebben onder begeleiding van hun teammentor (Daniel Lachman) en een coordinator van stg. Young Help Suriname (Ashna Mahepal), in de periode 16 – 18 juli 2017 met hun zelfgebouwde robot ‘Sweef Teki’, in totaal 480 punten weten te scoren. Hiermee plaatsten zij zich in de lijst van 163 teams op maar liefst plek nr. 49.



In totaal heeft Suriname net als elke team 6 games gespeeld van elk 2 minuten lang, verspreid over 2 dagen. De games werden gespeeld tussen twee teams ’Aqua en Hydro’ bestaande uit allianties van 3 landen elk. De landen waarmee Suriname een alliantie vormde waren op dag 1 Bahamas en Jamaica; Azarbaijan en Uzbekistan; Bangladesh en Bolivia en op dag 2 waren dat Argentina en Guatemale; Noord America en Oman; Chinese Taipei (Taiwan) en Saint Lucia.

De tweede dag werd geopend door Ivanka Trump, de dochter van President Trump. Ook heeft de President van de Wereld Bank, Dr. Jim Yong Kim, een toespraak gehouden om de jongeren te inspireren en heeft hij hen genoemd de eerste generatie, die in staat kan zijn om het wereldprobleem van armoede daadwerkelijk op te lossen door o.a. toepassing van Science Technology Engineering and Math (STEM educatie).

Alle tieners hebben een certifikaat ontvangen getekend door de oprichter, Dean Kamen van de FIRST Global organisatie. Op de sluitingsceremonie zijn er ook een tiental awards uitgereikt, waaronder een award voor de beste engineering design welke naar Team India is gegaan. De volledige lijst met ranking is hier te vinden.

Het team uit Suriname heeft voornamelijk ondersteuning gehad van een 8-tal jonge vrijwilligers van Stichting Young Help Suriname (YHS), die de rol van lokale coordinator van de FGC games in Suriname heeft vervult. Verder heeft het team ondersteuning ontvangen van het in Paramaribo gevestigd kantoor van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en voor de afwikkeling van hun U.S. visa’s heeft de Amerikaanse Ambassade haar ondersteuning verleend.

Meer informatie kan men vinden op de facebook pagina’s van FIRST Global en van de Stichting YHS zelf. YHS beoogt in het algemeen om meer jongeren te versterken middels ontwikkeling van praktische ondernemingsskills en inspiratie verrijkende ervaringen om te geloven in het eigen kunnen, in de kracht van (lokale en internationale) samenwerking en hun dromen na te jagen ter opbouw van Suriname. (Bron: Stichting Young Help Suriname)