Economische problemen Suriname geen barrière voor MNO Vervat

22 februari 2018 | |

PARAMARIBO, 23 feb – De Nederlandse aannemer MNO Vervat wil best door blijven bouwen en aanleggen in Suriname. De belabberde economische situatie en de schuldpositie van de regering schrikken geenszins af. Na een reeks grote projecten, lijkt de aannemer er maar niet genoeg van te kunnen krijgen. Na de aanleg van de zeedijk te Coronie, wordt uitgekeken naar nieuwe projecten. “Het is een kwestie van wat ons voor de voeten komt”, wordt tegenover de Ware Tijd gesteld.

Geen opdracht te groot voor MNO Vervat dat in 2015 staakte met de aanleg van de dijk. De overheid had een te grote achterstand in betalen. In 2016 werd weer gestart na nieuwe afspraken over het betalen van de schuld. De dijk te Coronie en die te Commewijne hebben samen ruim honderd miljoen euro gekost. “De dijken zijn betaald”, verzekert de aannemer. Het leggen van een nieuwe asfaltlaag over de Oost-West Verbinding moet deels nog worden betaald.

De nieuwe asfaltlaag llgt op het weggedeelte tussen Merzorg en Albina. MNO Vervat is gespecialiseerd in grond-, weg- en waterbouw. In 2007 werd gestart met het uitvoeren van projecten in Suriname. Het bedrijf heeft ook de raffinaderij van Staatsolie helpen opzetten. Ook is meegewerkt aan de verbetering van het vliegdek van de luchthaven te Zanderij. MNO Vervat was ook betrokken bij herstelwerk aan de haven van Nickerie.