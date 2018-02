Pres Juriaantje geeft eerste solo show in Suriname

1 februari 2018 | |

De opkomende Surinaamse stand-up comedian Pres Juriaantje geeft binnenkort zijn eerste solo show. Deze vindt plaats op 3 februari in Jacana Welness Resort. Het idee voor de show kwam van de directie van deze plek, die hem na de Comedy XL show 2017 vroeg als hij klaar is voor een solo show.

“Men zou kunnen zeggen dat ik al voor een publiek van bijna drieduizend man heb gestaan in de Anthony Nesty Sporthal, maar dit is anders. Nu is het niet een kwartier, maar ruim een uur dat ik daar alleen zelf staan. Er is niemand voor of na mij”, zegt Juriaante over zijn solo eerste show.

Juriaantje, wiens echte naam Cleon Juriaans is, begon zijn carrière als comedian in december 2012. Hij maakte in 2015 zijn debuut op het grote podium in het voorprogamma van ‘Tjar A Lobi’ van Roué Verveer in Suriname.