De Surinaamsche Bank prat op goede band met Rabobank

16 januari 2018 | |

PARAMARIBO, 17 jan – De Surinaamsche Bank of DSB gaat prat op de goede werkrelatie met de Rabobank. De betrekkingen zijn zelfs “nog steeds buitengewoon goed”, meldt de bank tegenover de Ware Tijd. Dat in de Nederlandse pers melding wordt gemaakt van waarschuwingen aan cliënten, is “oud nieuws.” Voor de waarschuwingen in november vanuit Rabobank is er alle begrip. Intussen is de Nederlandse bankinstelling beter geïnformeerd.

Van waarschuwingen aan cliënten is geen sprake meer. “Na deze informatie heeft de Rabobank besloten dat het niet langer noodzakelijk is om klanten te attenderen op deze negatieve berichten over DSB”, stelt de bank. Overigens is niets te merken van enige ongerustheid bij cliënten. Sinds november zijn namelijk geen veranderingen opgetreden in het volume van overmakingen van en naar Rabobank.

De solvabiliteit is zelfs toegenomen. Volgens DSB is er een stijging van nog geen driekwart procent eind 2016 naar ruim vijf procent per eind juni 2017. De waarschuwingen van de Rabobank volgden op nieuwsberichten over een neerwaartse gang bij DSB. DSB stelt nu dat de Rabobank cliënten inderdaad had gewezen op de berichten. De bank had dit gedaan “op grond van haar zorgplicht.”