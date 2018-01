Jetty Mathurin neemt ook in Suriname afscheid van solotheater

10 januari 2018 | |

Afgelopen weekend nam Jetty Mathurin ook in Suriname afscheid van solotheater met haar voorstelling ‘De Overdracht’. Het stuk dat vorig jaar veel publiek trok in Nederland werd in Suriname geproduceerd door Ann Hermelijn van Aco Multi Services en Djoere de Jong. Met behulp van de Nederlandse Ambassade is het stuk naar Suriname gehaald.

Met staande ovaties heeft het publiek in de Congreshal blijk gegeven genoten te hebben van ‘De Overdracht’ waarmee Mathurin afscheid neemt van solotheater. Samen met Jasmine Sendar, Jeritza Toney, Stacey Esajas en Farida van den Stoom zet Mathurin samen met het publiek ‘De Overdracht’ in. “Ik heb niet de energie meer om groepen in de Nederlandse samenleving met elkaar te verbinden. Ik mag van mijn psychiater mijzelf niet meer duiden. Maar ik kan niet anders dan alleen maar zwart, zwart, zwart denken.”

In het stuk beschrijft Mathurin ook hoe ze haar carrière is begonnen in Brabant. “Ik begon op school bij mijn dochter. Daarna werd ik steeds vaker gevraagd om samen met mijn –nu ex-genoot- op te treden. Dan deden wij dat samen. Hij op de gitaar en ik aan het zingen.” Voorafgaand aan dit verhaal ziet het publiek de vier dames zitten. Ze bereiden zich voor op de auditie voor een rol die ze niet kennen. Het is hilarisch hoe de dames op elkaar reageren en met elkaar wedijveren. “Er is namelijk plaats voor maar een kandidaat en dus worden jullie tegen elkaar uitgespeeld”, laat Jetty ze horen hoe het vaak gaat bij de casting.

“San ede wi e har unu srefi na ondro leki krabu na ini bari”, houdt Mathurin haar zelf gekozen dames een spiegel voor. Dwars door de show heen, mag de nieuwe generatie theatermakers aan het publiek laten zien wat ze kunnen. De rode lijn blijft ‘overdracht’ en de dames gaan er elk op hun eigen aparte stijl mee om. Jasmine Sendar doet dat door te putten uit haar Antilliaanse achtergrond, Jeritza Toney laat met haar gitaarspel zien dat het allemaal ook muzikaal kan. En na de pauze volgen Stacey Esajas die op hilarische wijze haar kookkunsten inzet voor het thema en Farida van den Stoom die door het in ontvangst nemen van haar Oscar Harris Award de moeilijke en hoogtepunten in haar carrière deelt en in haar speech de strijd van zwarte vrouwen benadrukt.

Mathurin zet tussendoor het personage ‘Stanley Weltevreden’ oftewel Stanga neer die zichzelf de burgervader noemt van de kinderen op de hoek. Met zijn hilarische uitspraken en suggestieve mimiek, weet ‘hij’ het publiek tot enorme lachsalvo’s aan te zetten.(FOTO: Actrices bij De Overdracht by Ingrid Moesan)