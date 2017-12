Begrotingsdebat Suriname stuit op zoektocht naar geld

21 december 2017 | |

PARAMARIBO, 21 dec – Het debat over de begroting van de regering Bouterse wordt in januari voortgezet. Dit is besloten aan het eind van de laatste vergadering over de begroting. De bedoeling was de begroting voor 2018 dit jaar nog af te ronden. Het bleek niet haalbaar. De regering en het parlement hebben niet op tijd overeenstemming kunnen bereiken. Drie voorstellen voor het spekken van de publieke kas moeten nog flink doorgespit worden. De oppositie is vooral schichtig als aankomt op het aanpassen van de grondhuur.

Het betreffende voorstel moet agressiever collecteren mogelijk maken. Belangrijker nog, de grondhuur wordt verhoogd. “De modellen voor aanpassing van de grondhuur zijn voor de fractie van fundamenteel belang. We weten dat er krachten zijn die ervoor gezorgd hebben dat de betaling van grondhuur beperkt is gebleven, in feite nul cent”, zei André Misiekaba, leider van de NDP-fractie. Uitstel betekent dus geen afstel.

Een lakse overheid heeft de karige tarieven voor grondhuur links laten liggen door de tijden heen. Dat geldt ook de grondhuur zelf. Kennelijk was er elders genoeg te verdienen. Het is verleden tijd. “Als iemand in de agrarische branche produceert met grond, kan daarover gesproken worden. Maar er zijn mensen die duizenden hectaren hebben en er niets mee doen. We vinden dat deze mensen moeten betalen, ja”, aldus Misiekaba.