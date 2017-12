Surinaamse parlementariër laakt officiële versie over schuld op grond

22 december 2017 | |

PARAMARIBO, 22 dec – Parlementariër Mahinder Jogi (VHP) noemt het schandalig dat de regering land verdeelt aan burgers dat bezwaard is. Op grond in het plaatsje Smalkalden, in het zuiden van Paramaribo, staat een hypotheek. Toch is het kort voor de verkiezingen verdeeld. Jogi vindt het des te erger dat niet de waarheid wordt gesproken over de hoogte van de schuld. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën heeft het over vijf miljoen euro.

Maar daar wordt dus erg aan getwijfeld. “Ik heb een hypotheekuittreksel van zeven december 2017, waarin staat dat er een hypotheek van zestien miljoen Euro gevestigd is op het terrein te Smalkalden. Ik wil daarom ook weten wat al is afgelost en waarvoor het geld geleend is”, zegt Jogi tegenover Dagblad Suriname. De vraag is of de waarheid ooit boven water komt drijven. Hoefdraad zei in het parlement dat de schuld niet zo hoog is.

Jogi neemt het met een korreltje zout. De regering zal maar moeten bewijzen dat de schuld waar de grondbezitters nu mee opgezadeld zitten, meevalt. “Iedereen weet dat Gillmore Hoefdraad verschrikkelijk liegt. Het is Hoefdraad die eerder beweerde dat er niet monetair werd gefinancierd, terwijl dat wel werd gedaan. Hij heeft ook keer op keer gezegd dat er geen devaluatie op komst is. Resultaat: tientallen devaluaties”, aldus Jogi.