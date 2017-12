Centrale Bank Suriname: niet lenen om op te maken

7 december 2017 | |

PARAMARIBO, 7 dec – Lenen om op te maken, de zogenaamde consumptieve leningen, daar heeft de Centrale Bank van Suriname, CBvS, een broertje dood aan. Een financieringsmogelijkheid van de Chinese overheid wordt daarom spaarzaam aangesproken. Deze zogenaamde swap deal stelt ruim honderd en vijftig miljoen dollar beschikbaar. Daar is tot nog toe nauwelijks vijf procent van aangesproken.

De swap deal is sinds begin dit jaar in werking. Dollarbetalingen aan de Chinese overheid of het bedrijfsleven mogen in yuan worden omgezet. Het Telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur, is tot nog toe de eerste en enige benutter. “Wat wij niet willen doen als Centrale Bank is mensen aanmoedigen om aanvragen te doen om te kopen wat zij willen. Wij moeten dat terugbetalen”, aldus Gersie.

Hij deelde zijn ervaringen tijdens het seminar in Paramaribo over samenwerking tussen China en Latijs-Amerika en het Caribisch gebied. Volgens Gersie is de swap deal een handig instrument bij onder meer het beheersen van de monetaire situatie in Suriname. Het is immers mogelijk de koopkracht van de Surinaamse dollar te helpen stabiliseren. Een grote uitdaging is nog de taalbarrière.