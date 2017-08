Bow Asisteri maakt bouwen inzichtelijker en veiliger

25 augustus 2017 | |

Bouwen in Suriname: We hebben allemaal die verhalen wel eens gehoord over mensen die hun zuurverdiend geld in een huis in Suriname willen investeren, maar er bekaaid van afkomen. Aannemers die veel dan nodig meer rekenen voor “onvoorziene” bouwuitdagingen bijvoorbeeld; of veel erger. Er is sinds enkele maanden een organisatie actief die voor dit soort taferelen een stokje wil steken: Stichting Bow Asisteri, “een betrouwbare en deskundige dienstverlener voor cliënten binnen en buiten Suriname bij de begeleiding in de totale bouwketen.”

Deze stichting die belangeloos te werk gaat, lanceerde begin augustus haar website en presenteerde zich onder andere op het Sranan Kwakoe festival in Antwerpen. De intentie is om dit de komende tijd op meerdere plekken te doen. “We willen zoveel mogelijk mensen doen weten van ons bestaan. We hebben de deskundigheid in huis en we kunnen je helpen toezien dat je geld goed besteed wordt,” zegt Siegmien Staphorst, oprichter van de stichting. Staphorst stond aan de wieg van Bow Asisteri nadat ze zelf meemaakte hoe het fout kan gaan. “Ik schoot een vriendin te hulp die in Suriname een huis wilde bouwen. Ze wilde voor haar offerte een second opinion maar ze was zelf niet in Suriname. Toen ik namens haar navraag deed bij een andere aannemer, bleek dat het huis voor tienduizenden euro’s goedkoper kon worden gebouwd.”

Er bleken wel meerdere mensen te zijn die met soortgelijke problemen zaten en die asisteri (hulp) konden gebruiken bij hun bow (bouw). Het bestuur van Stichting BOWA bestaat uit mw. Dynaida Baptist Lcs MBA als voorzitter, mr. Maisah Burleson, arbeidsrechtjurist en HR adviseur als secretaris, mw. mr. Jennifer Speelman-Hok A Hin, jurist voor projectontwikkelaars als penningmeester, mw. Bibi Brandon-Mustapha BSc, assistent-docent Studierichting Infrastructuur op de Anton de Kom Universiteit van Suriname als commissaris.

De stichting werkt volgens een gedegen werkplan. Voorzitter Baptist vertelt: “Een vraag die vaak wordt gesteld is: ‘Ik wil graag een huis bouwen in Suriname; ik heb al een perceel maar geen tekening en geen betrouwbare aannemer. Hoe kan uw Stichting mij helpen?’ Stichting BOWA kan zo’n cliënt helpen vanaf het begin tot het einde van het proces. Wij leggen het contact met professionele architecten/tekenaars die voor de cliënt een ontwerp of bouwkundige tekening maken, volgens de wensen van de cliënt. De cliënt krijgt eerst een prijsopgave en na goedkeuring van het schetsontwerp wordt er een aanvang gemaakt met de opdracht. Er wordt ook eerst met de cliënt afgestemd over een acceptabele betalingsregeling.

Onze kracht ligt in het steeds onderhouden van het contact met de cliënt zodat deze op de hoogte is van de vorderingen. Wij zijn een vertrouwenspartner die erop helpt toezien dat er op tijd wordt geleverd wat is afgesproken. De cliënt is in contact met aannemers op onze contactlijst en wij houden toezicht op hem, de afgesproken begroting, kosten en vorderingen.

Als u vragen heeft over het kopen van een bouwkavel, het maken van een bouwtekening, het opstellen van een begroting voor renovatie en schilderwerk, of als u advies zoekt over uw bouwplannen, kunt u contact opnemen met Stichting BOWA.”

Het is te adviseren. Baptist: “Er zijn wel meer gevallen te noemen waarbij ook onder familieleden en gezworen vrienden het onderling vertrouwen geschaad is geworden. Een eigen huis bouwen is voor velen een droom. Mensen sparen jarenlang om die droom te verwezenlijken. Het start met de koop van een perceel, een bouwtekening, uitkiezen van een aannemer en materialen, en vervolgens de droom langzaam tot stand zien komen. Het is prettig om het gehele proces van dichtbij te volgen, maar dat lukt niet een ieder. Mensen werken, hebben een gezin en andere sociale verplichtingen waardoor zij niet dagelijks bij de bouw aanwezig kunnen zijn. Sommige mensen die een huis bouwen, wonen niet eens in Suriname en moeten er maar op vertrouwen dat hun wensen worden begrepen. Maar ook dat het geld dat zij beschikbaar stellen voor de bouw, goed wordt besteed. Kennis van de procedures, bouwregels en aannemers is daarbij belangrijk.”

Voor haar PR vertegenwoordiging schakelde de stichting het mediaproductiebedrijf HOX Projects in. De website van de stichting werd gebouwd door ontwerpbureau JK Creations. Kijk voor alle info op www.bowasisteri.com