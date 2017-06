Centrale Bank Suriname houdt geldzendingen uit Nederland vast

13 juni 2017 | |

PARAMARIBO, 13 jun – De Centrale Bank van Suriname houdt geldzendingen uit Nederland vast. Volgens directeur Ramon Hooplot van Caritransfer, een agentschap van Western Union in Suriname, gaat het om geld dat familie in Nederland oevrmaakt naar Suriname. Het geld gad al lang ter bestemder plekke moeten zijn. “Tot nu toe ‘zit’ de bank als het ware op het geld en zegt ze dat ze later zal melden wat er gaat gebeuren.”

Intussen zitten mensen in Suriname te springen om hun geld. Niemand weet waar hij of zij aan toe is. Caritransfer wil er nog even tegen aan kijken. “Ik wil eerst praten en hoop zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over waar we staan”, zei Hooplot in het radioprogramma ABC Actueel. Net zo lang zullen de klanten geduld moeten hebben. Een reden voor het vasthouden wordt niet gegeven.

Behalve het probleem met de Centrale Bank van Suriname, is er ook het overstelpende aanbod aan overmakingen. “Eind mei hebben mensen uit Nederland massaal geld overgemaakt. Het is de maand van het vakantiegeld, waardoor ze twee keer zoveel te besteden hebben”, zegt Hooplot. Al dat geld zit nu dus vast. Caritransfer kan het niet aan, het systeem is overbelast.. Dit leidde al tot vertragingen in de overmaking.