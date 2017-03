Surinaamse vakbeweging stelt regering ultimatum olieprijs

31 maart 2017 | |

PARAMARIBO, 31 mrt – De prijzen van brandstof moeten terug naar het oude niveau. Dit stelt de Raad van Vakcentrales in Suriname, Ravaksur. De regering krijgt acht en veertig uren de tijd om de verhoging in te trekken. De nieuwe prijzen voor gasoline en diesel zijn moordend en zullen prijsverhogingen in de hand werken. In een brief aan president Bouterse wordt aangedrongen op snelle actie.

De gevolgen van de duurdere brandstof zijn niet te overzien. “We kunnen niet langer wachten. Want hoe langer we wachten hoe ingrijpender de effecten van de verhoging zullen zijn. We kunnen dit niet zo laten”, stelt Ravaksur-voorzitter Robby Berenstein in de brief. Tijdens een persconferentie van Ravaksur zei vakbondsleider Armand Zunder dat de prijsverhoging onrechtvaardig is. Niemand kan het aan.

De arbeiders hebben het al zwaar door het falend beleid van de regering. “Dit is al jaren zo, maatregelen worden los en vast genomen en flankerend beleid ontbreekt”, zei Zunder. Burgers worden keer op keer overrompeld met allerlei pijnlijke economische en financiële maatregelen. Maatregelen die horen in een structureel aanpassingsprogramma zonder dat het zo genoemd wordt. Volgens Ravaksur is het hoog tijd dat de samenleving zich merkbaar verzet tegen het beleid.