‘Afgezwakte dollarjacht in Suriname geen prestatie regering’

PARAMARIBO, 29 mrt – De aanmerkelijk minder intense jacht op buitenlandse valuta heeft niets te maken met goed beleid. Dit stelt Sham Binda, ondernemer en voorzitter van de Associatie van Kleine & Middelgrote Ondernemers in Suriname, Akmos. Dat de governor van de Centrale Bank van Suriname, Glenn Gersie, nu zo hoog van de toren blaast, is niet meer dan misplaatste trots. De vraag naar vooral dollars is minder vanwege een zorgwekkende ontwikkeling.

Dat wordt kennelijk over het hoofd gezien vanuit de hoge toren. “Op dit moment is er inderdaad geen rush op de dollar, maar dat komt echt niet omdat mensen niet speculeren of omdat de overheid voldoende dollars in kas heeft. Er is gewoon geen productiviteit in het land, juist omdat de wisselkoers voor de dollar binnen enkele maanden fors op het huidig niveau is gekomen”, zegt Binda tegenover de Ware Tijd. Toch beweert Gersie dat het beleid van de overheid effect sorteert. De reserves van de overheid worden ook ruimer.

Volgens Gersie is er nu ruim driehonderd en tachtig miljoen dollar in kas bij de Centrale Bank van Suriname. Dat moet toch wel wat zeggen, vergeleken met wat het enkele maanden geleden was. Binda vindt het maar misleiding. Zowel Gersie als president Desiré Bouterse had beloofd dat de wisselkoersen zouden afnemen. Nu wordt gejuicht om een hoge, zogenaamd stabiele wisselkoers. “Geen enkele maatregel heeft gewerkt. Nu doen alsof de wisselkoersen stabiel zijn, is verschrikkelijk “, aldus Binda.