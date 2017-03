Geslaagde Communicatie Brunch CCPR in Courtyard Marriott

30 maart 2017 | |

Courtyard Marriott werd gisteren door het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR) in Suriname omgetoverd tot een ‘verbindeNd spektakel’ met ruimte voor presentaties, discussies en het opbouwen van relaties. Vijfendertig (35) professionals uit het werkveld zijn aan de slag gegaan om hun competenties op het gebied van communicatie, taal en leiderschap verder te ontwikkelen. Angela van der Kooye (CCPR), Robby Rijssel (KES) en Gracia Nelson (logopediepraktijk de Babbelaar) hebben kort, een combinatie van kennis en ervaringen belicht. Vervolgens mochten de deelnemers genieten van het communicatiemenu en is de communicatiebrunch afgesloten, na het voeren van pittige discussies en het delen van ervaringen onderling.

Suriname heeft de beste communicators. De meertaligheid die is ontstaan door de diverse bevolkingsgroepen in ons land, is een bron voor ontwikkeling en groei. Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen die meertalig zijn, beter presteren in de samenleving. Daarnaast is de sranan tongo een taal die bevolkingsgroepen op nationaal en internationaal niveau verbindt. De sranan tongo bindt daarnaast Surinamers met elkaar, overal ter wereld. Ook in perioden van economische instabiliteit zijn, het Surinamers, overal ter wereld, die zich inzetten voor hun land. Pakkettendiensten die zijn opgericht en de vele gelden die continu worden overgemaakt voor de dierbaren die wonen in switi sranan. Surinamer zijn, is een gevoel en dit gevoel moeten wij omarmen en inzetten voor de ontwikkeling van Suriname. De diaspora is een belangrijke spil om dit gezamenlijk doel te bereiken, maar ook de samenwerkingen onderling op nationaal niveau zijn hiervoor essentieel.

CCPR heeft de communicatie brunch succesvol afgesloten met de woorden: ‘Communicatie is liefde’. Liefde voor jezelf, voor de samenleving en alles dat hiermee in verbinding staat. Leiders in Suriname worden vaak geassocieerd met politieke leiders en dat is onterecht. Suriname heeft verschillende type leiders, die het verschil kunnen uitmaken en ‘verbinden’ voorop stellen. Een land, dat gebouwd is op relaties en waar deze ook centraal staan. Onze taal, het Nederlands maar ook de sranan tongo, is een belangrijk bindmiddel voor Surinamers overal ter wereld. Ons medialandschap is ook als zodanig ingericht en draagt bij aan een diversiteit van onze communicatie omgeving. De volgende communicatiebrunch is op 28 juli 2017, maar voor die tijd is er nog een communicatiedag op 26 mei 2017. Hier zullen topsprekers, afgewisseld met interactieve momenten, zorgen voor een ware uitdaging op het gebied van communicatie.