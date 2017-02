Ook DDoS aanval op site DSB Bank Suriname

24 november 2016 | |

De officiële website van de DSB Bank(www.dsbbank.sr) in Suriname is vandaag ook slachtoffer geworden van een zogenaamde DDos aanval. Gisteren kreeg de overheidswebsite gov.sr al te maken met een DDos aanval, waardoor de website down ging en onbereikbaar werd. Vandaag is dat het geval met de site van De Surinaamsche Bank. In een bericht claimen de veroorzakers ook de site van de NDP (ndpsuriname.com) te hebben aangevallen.

De personen achter de aanvallen stuurden dit bericht afkomstig van ‘Anonymous’ de wereld in:

Dear corrupt government,

We are informing you that all governments websites have been taken offline. Today 11-24-2016 we took down your bank website www.dsbbank.sr and we will continue taking down all your websites. You can stop this attack by completing a transaction of 10.000 USD to Bitcoin address “1AkV4BYEapndquSCVZqaCJpsoqRwDeA7rc” every day you stall 10.000 USD will be added.

This transaction must be done by the government we are not after the people’s money. The tables have turned government… the people want their money back.

gov.sr (all gov websites hacked) offline

sms597.com offline

dsbbank.sr offline

ndpsuriname offline

We are Anonymous …We are Legion …We do not forgive… We do not forget… expect us…