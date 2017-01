Suriname op Vakantiebeurs dankzij steun NL ambassade

6 januari 2017 | |

Van 11 – 15 januari a.s. wordt in Nederland de jaarlijkse Vakantiebeurs in Utrecht gehouden. Ook Suriname zal dit jaar vertegenwoordigd zijn op de beurs en wel dankzij een financiële injectie van de Nederlandse Ambassade in Paramaribo. De onlangs gelanceerde Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) heeft van de ambassade in Suriname steun gekregen om, met een 19-tal bedrijven uit de toerisme sector, Suriname als toerismebestemming op professionele wijze te promoten.

Nadat de Surinaamse Overheid had aangegeven geen financiële middelen beschikbaar te kunnen stellen voor de vakantiebeurs, is de SHATA op zoek gegaan naar fondsen. De Nederlandse ambassade draagt versterking van de toerismesector in Suriname een warm hart toe en heeft een financiële bijdrage gegeven om deelname van Suriname aan de vakantiebeurs mogelijk te maken. De SHATA fungeert als trekker van de Surinaamse delegatie en deelname. Het thema van Suriname op de beurs is dit jaar : “Discover the secrets of Suriname”.

Gisteravond organiseerde de Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman een ‘uitzwaaireceptie’ in Paramaribo voor de deelnemers aan De Vakantiebeurs.(Archieffoto: Suriname op de Vakantiebeurs in 2016)